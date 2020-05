🎥 Victor Campenaerts springt in de bres voor hoofdsponsor van zijn ploeg in speciale vlog

Victor Campenaerts houdt zich duchtig bezig, onder meer door op zijn YouTube-kanaal filmpjes te posten over allerlei onderwerpen. Zijn meest recente vlog is wel een bijzondere: de werelduurrecordhouder breekt een lans voor zijn sponsor.

Campenaerts verliet eind vorig jaar Lotto Soudal en de hoofdsponsor van de ploeg waar hij nu voor uitkomt is NTT, een in Japan gevestigd telecommunicatiebedrijf. Campenaerts benadrukt dat NTT ook één van de grootste sponsors is van de Tour en van de Olympische Spelen.

Daarnaast zorgt NTT er in de wielersport ook voor dat er van de renners in de ploeg een breed arsenaal aan data beschikbaar is. Ook hierover heeft Campenaerts het in het onderstaande filmpje.