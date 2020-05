Andere Belgische eendagskoers ziet af van editie in 2020 door concurrentie met Luik-Bastenaken-Luik

Het doel is om in een zo kort mogelijke periode nog zoveel mogelijk wielerwedstrijden af te werken, maar op sommige momenten zit de kalender gewoon te propvol. Het gaat ten koste van de Famenne Ardenne Classic. Die eendagskoers krijgt geen editie in 2020.

Door het herschikken van de WorldTour-kalender is vastgelegd dat Luik-Bastenaken-Luik moet doorgaan op zondag 4 oktober. Dat is ook de die voorzien was voor de Famenne Ardenne Classic, de eendagskoers in de provincie Luxemburg.

Qua aandacht dreigt de Famenne Ardenne Classic dan helemaal te verzuipen. De organisatie heeft beslist dat het dan beter is om een jaartje over te slaan. "Aangezien het onmogelijk is om een andere datum te vinden die voldoende sportieve en mediathieke garanties biedt, heeft het organiserend comité beslist de editie van 2020 te annuleren", klinkt het in een communiqué.

"We hebben ons al op 2021 gericht en hopen dat er zo snel mogelijk opnieuw op een serene manier koersen georganiseerd kunnen worden", voegt het comité er nog aan toe. De Famenne Ardenne Classic is een jonge koers die nog maar drie keers plaats vond en in 2019 gewonnen werd door Dimitri Claeys.