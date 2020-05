Niet voor elke renner is het coronavirus slecht nieuws: "Ik ben blij dat ik nu thuis kan zijn"

Het coronavirus zorgt voor heel wat onzekerheid in de wielerwereld, maar Alexander Kristoff is toch ergens wel blij dat hij thuis is. De vrouw van de sprinter van UAE Team Emirates is namelijk in verwachting en zou bijna bevallen.

Kristoff gaf meer uitleg bij Sporza. "Voor mij is het niet zo slecht dat we thuis moeten blijven door het coronavirus. Mijn vrouw is namelijk in verwachting en het kan voor elk moment zijn. Normaal zat ik nu in de Giro, dus ik ben blij dat ik nu thuis kan zijn." Volgens Kristoff kan wielrennen zonder publiek even gevaarlijk zijn als met publiek. "Er moet maar één renner van het peloton ziek zijn en dan loopt iedereen het risico om besmet te worden", klinkt het bij de Noor.