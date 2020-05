Van Der Poel, Nibali en Pedersen kondigen deelname aan Challenge of Stars aan

Op 23 en 24 mei staat de Challenge of Stars eSports-wedstrijd op het programma en het belooft een interessante wedstrijd te worden.

Zeker aangezien er heel wat ronkende namen zullen deelnemen aan de wedstrijd. Zo verschijnen Mathieu Van Der Poel, Vicenzo Nibali en Mads Pedersen aan de startlijn.

Voorlopig werden er al veertien renners aangekondigd, maar daar komen er dus nog enkele bij. Andere renners die zich mogen opmaken voor de Challenge of Stars zijn onder andere Caleb Ewan, Warren Barguil en Jakob Fuglsang.

De wedstrijd zal op een aparte manier gereden worden. Zo bestaat de race uit knock-outrondes. De renners worden verdeeld in sprinters en klimmers en zullen het per acht tegen elkaar opnemen. Bij elke knock-outronde is er maar één winnaar, die dan doorstoor naar de volgende ronde.