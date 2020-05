Zesvoudige ritwinnaar in de Giro verlengt bij UAE tot eind 2022

Menig renner zal zich zorgen moeten maken over zijn contract door de gevolgen van de coronacrisis, maar niet Diego Ulissi. De 30-jarige puncher zal ook de volgende jaren uitkomen voor UAE. Dat is de Italiaan met zijn team overeen gekomen.

Tot eind 2022 blijft Ulissi de kleuren van het UAE-team verdedigen. Ulissi is er één van de ploegmaten van Jasper Philipsen. UAE is zo werk aan het maken van de toekomst voor de renners die bergop hun mannetje kunnen staan, nadat het onlangs ook de overeenkomst van Tadej Pogacar verlengde.

Vooral in de Ronde van Italië komt Ulissi meestal goed voor de dag. In die wedstrijd wist hij zich al zes keer tot ritwinnaar te kronen. Zo iemand houden ze bij UAE graag langer bij zich en zelf is hij uiteraard ook blij. "Ik kijk er naar uit om te blijven samenwerken voor het project van UAE de volgende jaren en me 100 procent te blijven geven."

GOEDE RESULTATEN

Volgens Ulissi zijn ze bij de ploeg uit de Emiraten dan ook uitstekend bezig. "We werken goed samen en de resultaten van de laatste jaren tonen dat ook aan."