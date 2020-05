🎥 De Vreese krijgt navolging van jonge Vlaamse talenten in de Tranquille Waasland Cycling Rap

Wielrennen en rap, het gaat wel degelijk samen. Dat bewees profwielrenner Laurens De Vreese eerder al. In deze tijden is het ook in het jeugdwielrennen zoeken naar manieren om de sponsors toch in de verf te zetten. Dat kan bijvoorbeeld door de rapper in zich naar boven te halen

Daar waren wel enkele gegadigden voor te vinden binnen het Van Moer Logistics Cycling Team. Een wielerformatie uit het Waasland dat ploegen heeft bij de miniemen, aspiranten, nieuwelingen en juniors. In de Tranquille Waasland Cycling Rap brengen twee renners hun ploeg op een originele manier in beeld. Ze rappen er drie minuten lang volop op los en showen de blauw-witte kleuren van Van Moer Logistics. Duidelijk dat het daar tussen ploeg en renners nog altijd goed zit. Bekijk hieronder het filmpje.