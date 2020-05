Giro retro: exact één jaar geleden wint latere Giro-winnaar zijn eerste etappe, begin van alle miserie voor Tom Dumoulin

Exact één jaar geleden werd de vierde etappe in de GIro van 2019 gereden. Een relatief vlakke etappe met een pittige aankomst bovenop een heuvel.

Een lange, saaie etappe wordt 5 kilometer voor de finish opgeschrikt door een zware val. Een van de slachtoffers is Tom Dumoulin. De Nederlander was op voorhand een van de topfavorieten om de Giro te winnen, maar moet na 4 etappes al een streep door de Ronde van italië trekken. Hij komt over de finish met meer dan 4 minuten achterstand binnen. In de vijfde etappe gaat Dumoulin nog wel van start, maar zijn knieblessure dwingt hem tot opgeven.

Meer nog, die blessure zorgt ervoor dat Tom Dumoulin heel snel een een streep onder zijn seizoen moet trekken. Hij probeert het nog wel in de Dauphiné, maar geeft op voor de laatste etappe.

Tom Dumoulin boitait bien bas en rentrant dans son bus, la jambe gauche ensanglantée après sa chute dans le final de la 4e étape du Giro pic.twitter.com/pIiZR9uW0V — Gaétan Scherrer (@GaetanScherrer) May 14, 2019

Carapaz verrast de punchers

Door die val gaat een groep van zo'n 15 renners richting de laatste kilometer, waaronder Ewan, Ackermann, Roglic, Ulissi en Carapaz. Die laatste verrast door zijn jump in te zetten van redelijk ver. In de groep lijkt niemand meteen te willen meespringen met de Ecuadoriaan.

Ewan begint dan nog aan zijn sprint maar beseft dat hij net tekort komt om de Ecuadoriaan terug te pakken. Zo wint de tot dan toe nog redelijk onbekende Richard Carapaz zijn eerste etappe in de Giro van 2019.