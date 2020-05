Niet-fietser zorgt voor nieuw fietsrecord in de Container Cup én nieuwe leider bij de vrouwen

In de Container Cup heeft een niet-fietser opnieuw voor een verrassing gezorgd. Nadat de scherpe tijd van roeier Tim Brys werd bijgesteld door Thomas De Gendt, ging Bart Swings woensdag nog 4 seconden onder de tijd van de ontsnappingskoning.

Bart Swings is vooral een begenadigd schaatser en inline-skater. Op de Olympische Winterspelen van 2018 behaalde hij een zilveren medaille op de massastart.

Een nieuwe recordtijd in het algemene klassement leverde het Swings niet op. Hij staat voorlopig zesde in het klassement met 10:32:3.

In het roeien toont Swings ook hoe diep hij kan gaan. Op het eerste gezicht gaat de schaatser te snel van start, maar hij kan zijn tempo goed onderhouden. Hij eindigt daardoor als derde in de roeiproef. Maar de climax van zijn prestaite kwam pas bij het fietsen, notabene het laatste onderdeel.

Swings flirtte de hele tijd met de tijd van Thomas De Gendt, maar in de laatste hectometers vindt Swings nog genoeg jus in de benen om een finale eindsprint in te zetten en 4 seconden onder de tijd van De Gendt te gaan.

Nieuwe beste tijd bij de vrouwen

Naast Bart Swings mocht ook Jolien D"Hoore tonen wat ze waard was in de container. D'Hoore is ook een winnares van een olympische medaille, maar dan in het baanwielrennen.

D'Hoore vestigt in totaal 3 records in het vrouwenklassement. Ze loopt 10 seconden sneller dan Fanny Lecluyse terwijl ze een hartslag heeft van rond de 200 slagen per minuut. Bovendien roeit ze ook nog eens 9 seconden sneller dan de tweede, met wat "verzuring in de poep" erbij.

In het fietsen blinkt D'Hoore nogmaals uit. Ze wordt ruim de beste vrouw en blijft zelfs maar 20 seconden achter op haar mannelijke collega's Remco Evenepoel en Victor Campenaerts.

Met een totaaltijd van 11:28:11 wordt ze 12e in het algemene klassement, maar wel de eerste vrouw. Ze staat ruim een minuut voor op Fanny Lecluyse.