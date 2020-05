Renners tevreden dat ze opnieuw met meer buiten kunnen: "Belangrijk voor de groepssfeer"

Wielrenners mogen vanaf komende maandag opnieuw met 20 man trainen mét wegkapitein of coach. "Ik kan terug aan de slag", reageert Deceuninck-Quick.Step-ploegleider Tom Steels.

Bij Deceuninck-Quick.step zijn ze verheugd dat ze opnieuw met meerdere samen kunnen trainen. "Het zal geen verschil maken qua trainingen, iedereen doet wat hij moet doen. Maar het is wel belangrijk voor de groepssfeer. Dan kunnen de mannen wat tegen elkaar zeveren", reageert Steels bij de kranten van Mediahuis.

"Het zal zeker een boost zijn dat de renners elkaar opnieuw kunnen zien. Maar ik vraag me wel af hoe ze die anderhalve meter afstand moeten laten, dat zal een langgerekt lint zijn dan. Maar het gezond verstand zal wel zegevieren. Om echt opnieuw in het ritme te geraken, zijn er wel langere stages nodig van zo'n 10 dagen", denkt Steels. Hij hoopt dat die stages vanaf juli opnieuw toegelaten zijn.

"Als de Puiterijders met twintig mogen fietsen, dan wij ook zeker?"

Oliver Naesen behoort met enkele andere renners tot de trainingsgroep 'De Parelvissers', een zelf opgerichte groep met vaste trainingsmakkers. Zij mogen in theorie niet samen fietsen aangezien ze niet aangesloten zijn bij de wielerbond. "Als de Puiterijders uit Berlare (wielertoeristenclub) met twintig mogen fietsen, dan wij ook zeker? Het draait om het gezond verstand denk ik", reageert Oliver Naesen.

"Ik mis Greg Van Avermaet en Gijs Van Hoecke wel, ik heb al een hele tijd niet met hen getraind. Als je met 5 of 6 traint, ga je altijd dieper dan alleen of met 2. Er is altijd iemand die het vuur even aan de lont steekt", vindt Naesen.