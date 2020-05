🎥Trek-Segafredo en Jasper Stuyven laten u raden naar koers waarin hij spurtte voor ereplaats: "Het draait om timing"

Stuyven krijgt een tablet in zijn handen waar een foto op staat van de aankomst van een koers. Hij was er aan het sprinten voor de zesde plaats. "Het was een regenachtige finale. Wel met brede wegen, dus er was veel plaats om te sprinten", weet Stuyven nog. "Het draait allemaal om timing".

Welke wielerwedstrijd het juist was en uit welk jaar wordt niet verklapt. Aan u om dat te raden, met de datum van vandaag in gedachten. "Het was een mooie sprint en het is een mooie foto", besluit Stuyven nog.

#ThrowbackThursday



In the Moment with @Jasperstuyven was not about a win, but a sprint finish so close it was inches from winning to 6th place.



Who remembers what race this is from, and what place Jasper finished? pic.twitter.com/gK7uWlMjJ5