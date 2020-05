🎥 Koers kijken in coronatijden: de wereld volgens Lance Armstrong

Aangezien het nog wel even duurt vooraleer we opnieuw live wielrennen te zien krijgen, wijzen we u geregeld op videofragmenten van koersen uit het verleden of wielerdocumentaires. Onlangs was er sprake van dat er een nieuwe documentaire komende is over Lance Armstrong.

Zijn verhaal is welbekend: zevenvoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, maar elk van die zeges werd geschrapt wegens dopinggebruik. Door het enorme succes van de Netflix-documentaire 'The Last Dance' over Michael Jordan en de Chicago Bulls zijn er nu ook plannen voor een docu over Lance Armstrong. Daarin wil de Amerikaanse ex-renner 'zijn waarheid' uit de doeken doen. In het verleden werden er natuurlijk al documentaires over Armstrong gemaakt. 'De wereld volgens Lance' houdt u ruim 46 minuten aan het scherm gekluisterd. Bekijk de docu hieronder.