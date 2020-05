De opties voor Froome bij vertrek bij Ineos: een vijftal kandidaten, concurrerend team van weleer maakt meeste kans

Zou Christopher Froome het echt aandurven om midden in een seizoen Ineos te verlaten, om bij een andere ploeg de rol van absolute kopman op zich te nemen in de Tour? Als het zover komt, zijn er wel enkele opties voor de Tourwinnaar. We lijsten ze voor u op.

Sowieso is het zoeken naar erg kapitaalkrachtige ploegen, want voor een appel en een ei is Christopher Froome niet vast te leggen. Zeker wanneer die een opzegginsvergoeding moet betalen om bij Ineos weg te geraken. Transferbedragen tussen de teams zijn immers verboden in het wielrennen. Een vijftal ploegen komt in aanmerking om Froome eventueel aan te trekken in augustus.

BAHREIN-MCLAREN

Rekenend op de steun vanuit Bahrein en met McLaren dat een meer prominente rol is gaan spelen, beschikt deze ploeg in theorie over aardig wat financiële middelen. Toch werd er aan de renners gevraagd om een aanzienlijk deel van hun loon in te leveren. Zou een vreemd signaal zijn om dan Froome een riant loon te geven. Landa zou er wellicht ook niet happy mee zijn, maar Froome is veel meer winnaar dan de Spanjaard.

ISRAEL START-UP NATION

Een verrassende naam misschien, maar wel een ploeg met grote ambities. Om die kracht bij te zetten is het aantrekken van een grote naam nodig. Dat bleek na de fusie met Katusha niet onmiddellijk mogelijk, zeker niet wat betreft ronderenners. Zou een stunt van formaat zijn moest dit team Froome weten te strikken. Acht die de omkadering wel sterk genoeg om de Tour te winnen?

MOVISTAR

Doorheen de jaren was de ploeg Movistar toch wel de voornaamste concurrent van Sky en later Ineos. Met vooral Quintana waar men voor op de hoede was en ook Valverde en Landa die steeds iets in petto hadden. De samenwerking tussen die drie verliep wel niet optimaal en nu schiet enkel nog Valverde over. Een Tourzege moet van hem niet meer verwacht worden, Froome kan de leemte bij Movistar opvullen.

NTT

Onderschat de impact van de hoofdsponsor van de ploeg van Victor Campenaerts niet. NTT is ook grote sponsor in andere sporten of van grote evenementen. Bovendien hebben NTT en Froome al een link gemeenschappelijk: die met Zuid-Afrika. Bij NTT ook geen spoor van financiële zorgen. Na Movistar wellicht de voornaamste kandidaat om Froome binnen te halen, moest die effectief weggaan bij Ineos.

UAE

Op sportief vlak valt wel rekening te houden met supertalent Tadej Pogacar, maar die kan ook nog uitgespeeld worden in de andere grote ronden of één keertje ingezet worden als superknecht in de Tour. Dat er in de Emiraten wel aardig wat sommen voorhanden zijn, is algemeen geweten. Toch geldt ook hier dat renners en andere personeelsleden al ingeleverd hebben.