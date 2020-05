Dit gebeurde er op 15 mei: groots driedubbel feest voor Freddy Maertens in Vuelta, ook Rik Van Looy schiet raak

Wanneer we op zoek gaan naar straffe wielerprestaties op 15 mei, komen we terecht bij edities van de Vuelta die toch al heel wat jaren geleden zijn. Vooral de grote triomf van Freddy Maertens in '77 springt in het oog, maar ook Rik Van Looy en Eric Vanderaerden deden het goed op 15/05.

De meest recente koers die we eruit pikken is de negentiende rit van de Vuelta van 1992: een individuele tijdrit in Fuenlabrada van 37,9 kilometer. Eric Vanderaerden kent een enorm sterke dag. Enkel Tony Rominger is die dag nog sterker. De Zwitserse specialist is 52 seconden sneller dan Vanderaerden, die zich troost met de tweede plaats. Breukink is derde op 1'08" van de ritwinnaar.

Ook in 1977 werd de negentiende rit op 15 mei gereden. Het peloton reed in de slotetappe Durango naar Miranda de Ebro. De renners kwamen in groepjes binnen en het ging tussen een zestal coureurs om de dagzege. Freddy Maertens zette de Spanjaard Lasa op 6 seconden en de Duitser Thaler op 10 seconden en kwam zo als winnaar over de streep. Maertens verzekerde zich zo van eindwinst en won ook de puntentrui.

VAN LOOY GING MAERTENS VOOR ALS WINNAAR PUNTENKLASSEMENT

In 1965 begon de zeventiende rit in de bekende wielerplaats San Sebastián. De aankomst lag 214 kilometer verderop in Vitoria. Rik Van Looy spurtte naar winst, voor zijn landgenoot Jos Spruyt en de Spanjaard Jaime Alomar. Een dag later mocht Van Looy, die derde eindigde in het eindklassement, ook de puntentrui mee naar huis nemen.