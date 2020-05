Nys plaatst vraagtekens bij BK wegwielrennen tijdens crossseizoen: "Moeilijke klus renners te vinden voor die periode"

Sowieso zal de wegkalender, als er gekoerst kan worden tenminste, in het vaarwater komen van het veldritseizoen. Wellicht meer dan we kunnen denken. Dat zien we nu al bij de vastlegging van de nieuwe datum voor het BK wegwielrennen.

Dat moet dus op 22 september gereden worden. Op dat moment van het jaar zullen er alleszins genoeg wielerevenementen gepland staan. Dat heeft ook Sven Nys opgemerkt. "Het BK op de weg voor profs in de week van het WK, twee dagen na de Ronde van Frankrijk en tijdens het veldritseizoen", vat Nys de hele situatie samen op Twitter. Mogelijk is dat toch een beetje te veel van het goede. Gewoonlijk komen ook heel wat veldrijders aan de start van de BK-wegrit. Gaan er nu voldoende gegadigden zijn voor de Belgische tricolore? "Het wordt een moeilijke klus om renners te vinden voor die periode, vrees ik." Het bk op de weg voor Profs in de week van het wk, twee dagen na de Ronde Van Frankrijk en tijdens het veldritseizoen. Het wordt een moeilijke klus om renners te vinden voor die periode vrees ik. pic.twitter.com/ctUfE7s9iF — Sven Nys (@sven_nys) May 15, 2020