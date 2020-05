Verschuivingen van Ethias Crossen: Eeklo verplaatst, Essen moet nieuwe datum krijgen

Waarschijnlijk zal er nog heel wat gepuzzeld moeten worden om tot de uiteindelijke veldritkalender voor komend seizoen te komen. Wijzigingen komen er sowieso al in de Ethias Crossen. De cross in Eeklo is een andere datum toegewezen, waardoor hetzelfde moet gebeuren voor Essen.

Traditiegetrouw is Eeklo één van de wedstrijden die erg vroeg in het seizoen geprogrammeerd staat. Dat ging ook komend seizoen het geval zijn, met een editie die voorzien was voor 13 september. Medeorganisator Golazo zag dat deze keer niet zitten en vroeg een andere datum aan.

OPBOUW NAAR BK LOOPT LANGS EEKLO

Het haalde zijn slag thuis en had ook al een specifieke dag in gedachten: 13 februari 2021. Dat is twee weken voor het BK in Oostende. De veldrijders zullen zich dan zeker in Eeklo willen tonen om op te bouwen naar hun beste vorm.

Dat wil wel zeggen dat de cross in Essen ook een nieuwe datum moet krijgen. Vorig jaar won Laurens Sweeck in Eeklo, voor Eli Iserbyt en Quinten Hermans. Die laatste was dan weer de beste in Essen, voor Sweeck en Tom Pidcock.