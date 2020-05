Entourage Froome verklapt wat het probleem is: "Chris is duidelijk boos op de ploegleiding"

Sinds donderdag is het aan het licht gekomen dat er een haar in de boter zit tussen Christopher Froome en Ineos. In die mate zelfs dat de Brit zou denken aan een overstap naar een andere ploeg dit jaar nog. Ineos wil daar niet van weten.

Ondertussen is er wel al meer bekend over wat nu juist het probleem is tussen Froome en zijn ploeg. In de Franse krant L'Équipe is een familielid van Froome aan het woord gekomen. "Chris is duidelijk boos op de ploegleiding omdat niemand reageerde op de woorden van Bernal."

BOODSCHAP AANGEKOMEN

De Colombiaanse Tourwinnaar van 2019 had onlangs in een interview gezegd dat hij niet van plan was zich op te offeren voor een ploegmaat. Het was nochtans allemaal wel erg vriendelijk en beleefd verwoord, maar de boodschap is dus wel aangekomen.

Toen de ploeg achteraf Bernal niet terugfloot, zag Froome dit blijkbaar als een slag in het gezicht. "Hij vroeg om de situatie snel uit te klaren, maar heeft nog geen reactie ontvangen."