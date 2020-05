Heerseres van de Waalse Pijl legt uit hoe idee om sportdirecteur te worden begon te leven: "Dacht het eerst niet te doen"

Liefst vijf keer na mekaar heeft ze de Waalse Pijl gewonnen. Wie weet hoe lang haar zegereeks in theorie nog kan duren. Maar na volgend seizoen hangt Anna van der Breggen de fiets aan de haak en zal ze functioneren als sportdirecteur bij Boels-Dolmans.

Bij Cyclingnews geeft ze meer duiding over haar beslissing om deze weg in te slaan. "Toen de ploeg me vroeg of ik sportdirecteur wilde worden, dacht ik het eerst niet te doen. Ik had andere plannen in gedachten. Ik wou zoveel dingen doen en had hier niet aan gedacht."

Toch zei de olympisch kampioene uiteindelijk 'ja'. "Hoe meer ik erover begon na te denken, hoe meer ik me realiseerde dat ik al ervaring heb met en interesse heb in veel dingen die er toe doen wanneer je sportdirecteur bent. Ik denk dat ik mezelf kan ontwikkelen terwijl ik de ploeg beter probeer te maken."

Ik heb niet het gevoel dat ik stop met wat ik doe in de sport

Sowieso zal ze vrij vroeg een punt zetten achter haar actieve carrière, want Van der Breggen is nog maar 30. "Ik ben nog altijd jong, maar het is leuk dat ik op een andere manier in het wielrennen kan blijven. Ik stop als wielrenster, maar heb niet het gevoel dat ik stop met wat ik doe in de sport."