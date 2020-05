Nummer 4 uit Tour 2019 is volgende die gaat Everesten, al ligt nadruk op goed doel: "Uitdaging op zich nieuw terrein"

De Everest Challenge afwerken is iets wat bij meerdere renners wel in de smaak valt. Ook Emanuel Buchmann gaat het proberen. De nummer vier uit de Tour van vorig jaar wil zo geld inzamelen voor een goed doel, Deutsche Kinderhilfwerk.

De Everest Challenge betekent het totaal aantal hoogtemeters van de Mount Everest, 8848, overbruggen. Buchmann wil dit niet virtueel doen, maar wel in het echt op de wegen van het Oostenrijkse Öztal. Per afgelegde hoogtemeter kan je tien euro doneren.

Er zijn mensen in de samenleving die hulp nodig hebben

In eerste instantie is het dus de bedoeling om geld in te zamelen voor Deutsche Kinderhilfwerk, het Duitse goede doel. "Je realiseert je dat je het relatief goed hebt als profrenner. Er zijn mensen in de samenleving die hulp nodig hebben. Daarom besliste ik een project op te starten dat een goed doel dient, maar mij ook een uitdaging biedt.", zegt Buchmann op de site van Bora-Hansgrohe.

De ronderenner wil 88 848 euro inzamelen. Als de donaties vlot binnenlopen, moet buchmann zelfs misschien niet de hele Everest-rit uitrijden. "De uitdaging op zich is nieuw terrein voor mij. Ik heb nog nooit 8000 hoogtemeters overbrugd tijdens een training of koers. We zullen zien hoe mijn lichaam reageert. We hebben berekend dat ik 9 tot 10 uur op de fiets zal moeten zitten."