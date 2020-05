Serge Pauwels blijft optimistisch naar volgend jaar toe:"Voorlopig in 2021 nog altijd renner van dit team"

Serge Pauwels rijdt sinds vorig jaar voor CCC, de ploeg die zich hoogstwaarschijnlijk voor 2021 zal terugtrekken als sponsor. Pauwels zelf wil vooral kijken naar het vervolg van dit seizoen en niet te ver op de zaken vooruit lopen.

"In 2020 zullen we waarschijnlijk nog wel kunnen koersen onder de naam van CCC. Het ziet er iets beter uit dan enkele weken geleden, maar het is niet aan mij als renner om daar iets over te zeggen", zegt Serge Pauwels in een interview met Wielerflits.

Pauwels denkt zelfs nog steeds dat hij volgend seizoen voor dezelfde ploeg zal uikomen. "Ik heb geen glazen bol, maar de optie is er nog steeds. 2020 is een crisisjaar, maar ik ben nog niet op zoek naar andere ploegen. Eigenlijk zijn we nu nog maar eind februari, als je ziet wat er nog allemaal moet komen" reageert Pauwels optimistisch.

"BK beter uitstellen"

Pauwels zou dit jaar graag de Dauphiné, Tour en Vuelta rijden, maar dan is er nog weinig ruimte voor andere koersen. "De Brabantse Pijl is misschien nog een optie, maar je moet ook rust nemen. Die rust zie ik niet voor het BK, ze hadden misschien een jaartje geen BK georganiseerd. Op zondag komen we aan in Parijs en op dinsdag moeten we het BK rijden... In Nederland slaan ze het kampioenschap over. En huidig kampioen Merlier heeft zijn trui amper kunnen laten zien."