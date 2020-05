BMX'ers dit najaar welkom in Zolder: Europabeker-manches gaan door in Limburg

In alle wielerdisciplines is het zoeken om de grote events georganiseerd te krijgen dit jaar: in het wegwielrennen, maar ook in de cross, het mountainbike... en het BMX. De BMX kunnen alvast uitkijken naar wedstrijden in Zolder.

In eerste instantie is Zolder bekend van zijn autocircuit, maar het heeft ook al een link met het wielrennen en met het veldrijden in het bijzonder. Ook in het BMX is Zolder in 2020 een belangrijke plek. Daar zullen immers de laatste twee manches van de Europabeker doorgaan.

MANCHE 5 EN 6 IN ZOLDER

Op 31 oktober en 1 november zal Zolder een wedstrijd in het kader van deze competitie organiseren. Dat wordt dan manche nummer vijf en zes. De eerste twee manches worden begin september in het Italiaanse Verona gereden, waarna het richting het Franse Serrians gaat.

Met het EK in Dessel is er nog een andere belangrijke BMX-afspraak en nadien volgt het slotakkoord in Zolder, waar bekend zal worden wie zich tot winnaar van de Europabeker kroont.