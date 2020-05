Yves Lampaert traint samen met vriendin en is fan van 'The Last Dance': "Misschien beste sportdocu die ik ooit zag"

Ook al duurt de koersloze periode nu al even, Yves Lampaert weet zich nog altijd wel goed bezig te houden. Of hij nu zelf zijn conditie aan het onderhouden is of wat ruimte heeft voor vrije tijd. Zijn liefde voor sportdocumentaires is ook weer helemaal komen bovendrijven.

"Het is echt vreemd dat er geen koersen zijn", moet Lampaert bekennen. "We hebben nu wel een kalender, maar het is nog lang tot augustus. Twee dagen per week werk ik mee op de boerderij van mijn ouders op de tractor. Er is veel te doen en ik hou van elke seconde die ik daar kan spenderen."

Het is bekend dat hij dat bijna even graag doet als koersen. Hoe zit het trouwens met zijn beroep? "Ik verwaarloos mijn training niet, ik doe nog altijd veel kilometers. Onlangs deed ik nog een rit van 200 km met ploegmaat Bert Van Lerberghe. Ik train ook samen met mijn vriendin Astrid. Ik kocht haar recent een nieuwe Specialized-fiets en we maken één keer per week een ritje samen."

Wanneer Lampaert thuis vertoeft, biedt Netflix een uitweg tegen de verveling. "Ik ben 'The Last Dance' aan het bekijken en het is echt aangrijpend. Dit is misschien de beste sportdocumentaire die ik ooit zag. Ik vind het fascinerend om zoveel mogelijk details te ontdekken over één van de grootste atleten aller tijden."