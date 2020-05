Een uiterst waardevolle virtuele rit: de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker

Sinds de verschuivingen op de wielerkalender zijn begonnen, werden er al heel wat virtuele trainingstochten en wedstrijden gereden. De meest waardevolle virtuele fietstocht uit 2020 is misschien wel die voor Kom Op Tegen Kanker.

Traditiegetrouw kunt u in het weekend van Hemelvaart de 1000 kilometer ten voordele van Kom Op Tegen Kanker rijden. Zij het dan virtueel. Deze actie gaat vandaag in en duurt nog de hele week. Er is de mogelijkheid om het alleen te doen of 'samen solo', in een virtueel team van maximaal acht personen.

VIRTUELE MEDAILLE

Het is via het online platform Keep Moving dat deze virtuele rit voor Kom Op Tegen Kanker georganiseerd wordt. Als u of uw team de 1000 kilometer vol kan maken, verdient u een virtuele medaille, waarmee u zorgverleners of kankerpatiënten een hart onder de riem kunt steken.

Ook met andere alternatieven die op poten zijn gezet werd al geld voor het goede doel verzameld, maar deze rit voor Kom Op Tegen Kanker is zeker even belangrijk.