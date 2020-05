Gieten overweegt cross zonder publiek en neemt Van der Poel en Van Aert voorlopig op in begroting

Terwijl enkele organisaties van crossen opteren voor een afgelastingen, denken ze bij anderen na hoe ze hun veldrit het best kunnen organiseren. In Gieten zijn ze bereid om de VIPS of zelfs publiek tout court te weren. Of Van der Poel en Van Aert daar aan de start komen is zeer twijfelachtig.

In het Dagblad van het Noorden komt secretaris Jantienus Warners aan het woord. "Ik kan nu al wel inschatten dat onze VIP-tent met zevenhonderd bezoekers dit jaar niet open kan", zegt die. Zelfs een cross zonder publiek behoort in Gieten dus tot de mogelijkheden. "Hoe jammer we dat ook vinden."

OP ZELFDE DAG ALS GENT-WEVELGEM

Wat ook al duidelijk is, is dat er andere starturen zullen gelden als gewoonlijk. De veldrit in Gieten staat op 11 oktober op het menu, net als Gent-Wevelgem op de weg. "Dus moeten de wedstrijden voor mannen en vrouwen naar voren of achteren in het programma."

Een andere vraag is of Gieten Van der Poel en Van Aert kan strikken. "Die zullen kiezen voor de Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix en mogelijk ook Gent-Wevelgem. Het scheelt ons veel startgeld als ze niet komen. Maar liever heb ik dat ze er wel staan. Ik heb ze vooralsnog in de begroting opgenomen. En die verwacht ik sluitend te krijgen."