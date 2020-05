Kopecky wil voorbereiding voor Spelen op punt zetten en bevestigt te dromen van Roubaix: "Dat moet mijn dag worden"

Zowat iedereen is blij dat er binnenkort eindelijk een Parijs-Roubaix voor dames komt en niet in het minst Lotte Kopecky. Zij maakte er al snel doelstelling nummer één van. Zeker met de Olympische Spelen die een jaar zullen opschuiven.

Kopecky hoopt nu één en ander te kunnen afstemmen met Jolien D'hoore, haar partner voor Tokio. "In 2018 werd ik afgeremd door een blessure en in 2019 was het de beurt aan Jolien. Heel veel reden we dus niet meer samen", erkent Kopecky in GvA. "Nu krijgen we hopelijk de kans om dat tegen de zomer van 2021 bij te schaven en perfect voorbereid om de olympische titel te strijden."

In 2020 is het vooral dromen van Roubaix. "Ik droom inderdaad van Parijs - Roubaix omdat het een koers is die helemaal bij me past. Ik hoopte al langer dat er een vrouwelijke editie van kwam en nu het zover is, wordt dat hét doel van het jaar. Alleen is het nog niet duidelijk of die wedstrijd nu op 27 september of op 25 oktober wordt gereden. Een heel verschil voor mij."

Ik wil op die dag top zijn

Er moet immers specifiek naartoe getraind worden. "Ik wil op die dag top zijn en dus moet ook mijn training daarop afgestemd zijn. Natuurlijk zal ik ook op verkenning gaan als het parcours gekend is. Ik besef ook wel dat de kasseistrook van pakweg de Paddestraat in de Ronde daar niet mee te vergelijken is. Aan motivatie evenwel geen gebrek. Hier heb ik al zo lang naar uitgekeken. Dat moet mijn dag worden.”