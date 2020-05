Nu ook in Nederland al eerste veldrit afgelast

Het gevecht tegen het coronavirus gaat voort en ook het veldrijden blijft niet helemaal buiten schot. Eerder sneuvelde in België al de veldrit van Ardooie en nu is ook een Nederlandse cross van de kalender verdwenen. Geen Nacht van Woerden in 2020.

De huidige coronacrisis laat immers niet toe dat de Nacht van Woerden ordentelijk georganiseerd kan worden. Arjan van der Horst, voorzitter van de Stichting Wielerronde Woerden, reageerde kort bij CyclingOnline. "Het is aan het bestuur om een verantwoord evenement neer te zetten. dat zit er helaas dit jaar niet in." Daarom heeft de organisatie in samenspraak met de gemeente Woerden, de KNWU en de hoofdsponsors beslist om de editie van 2020 af te gelasten en zich volop te richten op 2021. De Nacht van Woerden is doorgaans de speeltuin van thuisrijder Lars van der Haar. De Nederlander van Telenet-Baloise won de laatste vijf edities.