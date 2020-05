Positieve gevolgen van Corona? Deze acht renners zien hun seizoen gered worden door het virus

Door het Coronavirus is de hele kalender door elkaar geschud en zien veel renners hun seizoen deels in het water vallen, maar voor sommige was er geen beter moment om de kalender naar het najaar te verschuiven.

Sinds het begin van het seizoen zagen zo'n 40 renners door blessures hun voorjaar in rook opgaan, maar door het virus zullen zij straks hersteld zijn wanneer de wedstrijden beginnen. Onder die 40 renners zitten ook acht Belgen, zij zijn allen verheugd toch nog te kunnen koersen dit seizoen.

Jelle Wallaeys

Nadat hij vorig jaar viel in San Juan, blesseerde hij zich in januari opnieuw aan dezelfde knie. Verdict? Een scheur in de quadriceps. Ondertussen is Wallaeys al terug volop aan het trainen en kijkt hij uit naar het nieuwe seizoen. "Ik train nu al veel langer dan een gebruikelijke winterstop, maar het is vooral zaak mentaal sterk te blijven. Volgend jaar kruip ik in een kartonnen doos, dan zal ik niet geblesseerd geraken."

Stan Dewulf

Werd aangereden op training in oktober, maar werd pas geopereerd in januari. "Ik heb nog nooit zo lang stilgezeten, dat komt ook omdat ik veel tijd heb verloren tussen de aanrijding en mijn operatie. Ik ben wel blij dat ik nu toch de kans krijg om de Ronde en Parijs-Roubaix te rijden, mijn lievelingskoers. Al had ik liever geen voorjaar gehad dan deze mondiale crisis."

Bert Van Lerberghe

Een operatie aan zijn sleutelbeen zette een streep door zijn voorjaar, maar nu kan Van Lerberghe zich toch nog focussen op zijn seizoen. "Ik dacht dat ik goed hersteld was, maar toen bleek mijn elleboog gebroken te zijn. Dan opnieuw beginnen trainen, bleken er twee ribben ook nog gebroken te zijn. Ik ben dan door het virus beginnen rusten en denk nu weer de oude te zijn."

Baptiste Planckaert

Reed ondanks een gebroken sleutelbeen de koers gewoon uit en ondervind daar nu nog steeds de gevolgen van. "Gelukkig is de start nog niet voor morgen, ik denk dat ik over enkele weken wel fit ben. Ze hebben achterhaald vanwaar de pijn in mijn rug komt en daar ben ik nog van aan het herstellen."

Thimo Willems

Was eigenlijk al hersteld van een operatie aan zijn sleutelbeen, maar krijgt door het Coronavirus nu toch wat meer tijd om te herstellen en zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. "Ik herstelde goed en heb al meegereden in de Grote Prijs Monseré. Het was wel apart, want ik werd geopereerd op mijn 24e verjaardag."

Ben Hermans

Zowat elk beentje in zijn linkerschouder was gebroken. Hermans zag zijn hele seizoen in rook opgaan, maar kan door het virus nu misschien toch gewoon het seizoen aanvatten. "Doordat ik nu toch zo veel tijd had heb ik de overtollige pinnen in mijn schouder er nu al kunnen uithalen. Ik ben ondertussen al terug krachttrainingen aan het doen. Door het virus kan ik dan misschien toch met gelijke wapens strijden. Ik hoop zelfs dat ik nog kan debuteren in de Tour."

Frederick Backaert

Door een val in Parijs-Nice brak hij zijn handwortelbeentje en zou hij de Tour en Parijs-Roubaix missen. "Het is leuk dat ik nu toch de kasseiklassiekers kan rijden. Dat had anders niet gelukt. Het zijn toch andere dagen. 's Morgens train ik en nadien help ik op de boerderij van mijn ouders. Het is ook op de boerderij dat ik mijn gips er eigenhandig afhielp met een slijpschijf, omdat ik geen zin had om naar het ziekenhuis te gaan. Nu train ik met een brace."

Jesse Vandenbulcke

De uittredende Belgisch Kampioene bij de vrouwen stond door een nekwervelbreuk 1,5 maand aan de kant, maar herstelt goed. "Ik voel me goed. Ik zou enkel nog een scan moeten laten nemen, maar dat is door de coronacrisis uitgesteld. Ik mikte op Dwars door Vlaanderen en dat zou me gelukt zijn, denk ik. Ik kijk hard uit naar mijn terugkeer. Het motiveert me om elke dag in mijn driekleur te kunnen trainen. Ik denk dat ik op hetzelfde niveau zal zitten als de rest tegen dat het seizoen begint.