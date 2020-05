Niet Ineos of Israel Start-Up Nation, maar andere ploeg sprak al met Froome met het oog op 2021

Gaat Christopher Froome zijn kwaliteiten als renner dit seizoen laten zien bij Ineos of bij een andere ploeg? En zelfs al doet hij het jaar uit bij zijn huidige werkgever, wat dan in 2021? Want het contract van Froome loopt af. Een eerste contact is al gelegd met Bahrein-McLaren.

Als Froome in 2020 Ineos nog zou verlaten, zou dat waarschijnlijk voor Israel Start-Up Nation zijn. Dat lijkt de enige ploeg te zijn die dit jaar nog financiële middelen kan vrijmaken. Doet Froome het jaar uit bij Ineos, dan kunnen weer heel wat andere ploegen zich opnieuw in de strijd gooien. Zoals bijvoorbeeld Bahrein-McLaren.

"Ik denk dat het niet correct is om het er over te hebben of we hem zouden willen of niet en wat de percentages zijn", zegt Rod Ellingworth bij Cyclingnews. Hij is de teammanger van de ploeg van Dylan Teuns. "Ik spreek sowieso met veel jongens bij Ineos. Ja, ik heb met enkelen van hen gesproken en ja, ik heb met Chris gesproken."

Al wil dat niet zeggen dat er al onderhandelingen bezig zijn. "In onze gesprekken ging het over hoe het gaat en over de situatie waar we in zitten. Ik heb Chris aan de lijn gehad, maar het ging niet enkel over contracten. We hebben gepraat over de situatie, zijn valpartij en de toekomst."

Ook al is er nu nog niets concreet, er is dus sowieso wel interesse in de persoon Chris Froome. "Eén ding dat hij zeker heeft is een hoog prijskaartje. Er zijn slechts enkele teams die hem kunnen betalen. Ik weet dat Chris einde contract is en ik heb er met hem over gehad. Maar we hebben nu andere dingen om aan te denken dan het aantrekken van Froome."