Ook vrouwen hebben hun kalender: Parijs-Roubaix op zelfde dag als mannen en Belgische koersen tot oktober

Dat de UCI de volledig nieuwe kalender heeft gepubliceerd, wil ook zeggen dat ze in het dameswielrennen weten waar ze aan toe is en op welke dag welke koers doorgaat. Belgische koersen zijn er in het vrouwenwielrennen dit jaar nog in augustus, september en oktober.

Eerstvolgende afspraak in het vrouwenwielrennen is de Strade Bianche, vorig jaar gewonnen door Annemiek van Vleuten, op 1 augustus. De Strade zal net als een aantal andere grote koersen gereden worden bij zowel de vrouwen als de mannen. Dat zal ook het geval zijn voor de Waalse Pijl (30/09), Luik-Bastenaken-Luik (04/10), de Amstel Gold Race (10/10), Gent-Wevelgem (11/10) en de Ronde van Vlaanderen (18/10). En ook Parijs-Roubaix. Daar bestond nog even discussie over, maar de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen staat wel degelijk op 25 oktober op de kalender. GIRO ROSA MIDDEN SEPTEMBER La Course is voor 29 augustus en de Giro Rosa duurt van 11 tot en met 19 september. Voor wie vooral geïnteresseerd is voor de wedstrijden op Belgische bodem: hieronder staan de koersen uit ons land die hierboven nog niet vermeld werden en ook een plekje kregen op de kalender. 15/08 Flanders Ladies Classic 23/08 Merxem Classic 31/08: Grote Prijs Euromat 19/09: Trophée des Grimpeuses 13/10-15/10: Lotto Belgium Tour