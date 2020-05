Philippe Gilbert en Remco Evenepoel de uithangborden van Monopoly Koers

Het bordspel Monopoly is bij iedereen wel gekend en vele gezinnen hebben het in huis. Liefhebbers van het spel die ook houden van wielrennen worden binnenkort helemaal op hun wenken bediend. Dan komt er een wielversie van het spel op de markt.

Monopoly is eigenlijk een vastgoedspel, maar werd ook al een paar keer op een aparte manier ingevuld. Dat gaat in de toekomst dus opnieuw gebeuren met figuren uit de wielersport. Op de doos van Monopoly Koers zullen alvast twee bekende wielrenners uit ons land pronken.

Er is gekozen voor afbeeldingen van Philippe Gilbert en Remco Evenepoel en op de achtergrond supporters die staan te wachten op de doorkomst van hun helden in een Vlaamse koers. Zo moeten de wielerliefhebbers warm gemaakt worden om ook dit Monopoly-spel in huis te halen.