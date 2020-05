🎥 Throwback: één jaar geleden rustdag in de Giro, dus blikken we terug op één van de mooiste Belgische ritoverwinningen uit de geschiedenis

Exact één jaar geleden stond er in de Giro een rustdag op het programma. We kunnen dus niet terugblikken op een rit, maar het is de uitgelezen moment een Belgische ritoverwinning in de kijker te zetten. In 2012 veroverde Thomas De Gendt namelijk de Stelvio.

Als we terugkijken naar Belgische overwinningen in de Ronde van Italië, kunnen we natuurlijk niet naast Thomas De Gendt. In 2012 vertrok hij op Mortirolo en op de Stelvio raapte hij alle vluchters één voor één op. De Belg werkte het ook knap af. Bekijk hieronder de beelden: