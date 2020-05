🎥 Wout van Aert duidt zijn trainingspartners in coronatijden aan en blikt terug op ongeval tijdens training

Ook voor Wout van Aert is het de voorbije weken anders trainen geweest dan de gewoonte is, aangezien het lange tijd met maximum twee op pad gaan was. Van Aert had zo wel de hele tijd zijn vaste trainingsmakkers.

In een interview van The Soft Saddle geeft Van Aert uitleg over hoe de trainingsomstandigheden waren tijdens de lockdown in België. "Ik train veel alleen als ik interval doe. Ik heb vaak getraind met Jan Bakelants. of soms met ploegmaat Maarten Wynants die vrij dichtbij woont en veldrijder Daan Soete. Met die laatste ben ik samen opgegroeid en ik train vrij vaak met hem", onthult Van Aert.

Het is niet dat hij door corona op training bepaalde moeilijkheden gekend. Het voornaamst dat op dit vlak te melden viel was een verkeersongeval. Het was Wilfried Peeters die enkele weken geleden verklapte dat Van Aert daar het slachtoffer van was.

"Ik had een klein ongeval begin april. Dat is iets wat elke dag kan gebeuren. Het is altijd gevaarlijk", bekijkt Van Aert het nuchter. "Ik werd aangereden door een wagen, maar ik had geen schrammen en kwam er zonder schade vanaf."