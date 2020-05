Axel Merckx ziet dochter met tumor in de knie er stilaan weer bovenop komen: "Hopelijk binnen jaar à anderhalf jaar helemaal voorbij"

Axel Merckx moet zijn oudste dochter Axana missen omdat die in lockdown zit in Amerika. Thuis heeft hij ook nog zijn jongste telg, Athina, die tegen een knietumor vecht...

"Athina volgt school via internet. Thuis. Zij heeft haar vaste routine. Eigenlijk verandert er niet veel voor haar. Door haar medische problemen leefde ze al een beetje 'in afzondering'. Ook zij doet het goed. Geleidelijk aan vindt ze haar draai en begint ze opnieuw wat te sporten", vertelt Axel in HLN.

Athina heeft de Merckx-genen en heeft intussen de draad weer opgepikt. "Haar chemokuur in Vancouver (78 behandelingen, drie weken op vier, twee jaar lang, red.) verloopt redelijk goed. Ze krijgt weer wat beweging in die geteisterde knie en zo groeit automatisch ook weer de zin in sporten, revalideren, wederopbouwen. Ze voetbalt en fietst graag. Dus hebben we dat al een paar keer gecombineerd: samen fietsen naar de nabijgelegen voetbalvelden, om daar een balletje te trappen. Plezant. Zo geraakt ze haar energie kwijt."

Hoopvol... "Er zijn geen nieuwe tumoren vastgesteld. En de andere, die zich aan het vormen waren, zijn na amper enkele maanden chemo al 10% kleiner geworden. Hopelijk zet die trend zich nu door en is het over een jaar à anderhalf jaar allemaal voorbij."

haar zo goed mogelijk. Naar het ziekenhuis in Vancouver mag maar één persoon mee als begeleider."