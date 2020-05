De wereldkampioen bekijkt het vanuit positief daglicht: "Het zal coole ervaring zijn" en "Koersen is koersen"

Niemand zal ooit vergeten in welke omstandigheden het WK in Yorkshire vorig jaar gereden is. Ook hoe het jaar 2020 verliep, zal voor altijd in onze gedachten staan, voor heel andere redenen. Wereldkampioen Mads Pedersen bekijkt het positief en denkt dat het nog een bijzonder wielerjaar kan worden.

Met meer wedstrijden in het najaar is er natuurlijk een grotere kans op slechte weersomstandigheden. Al denkt Pedersen niet dat er zoveel zal veranderen. "Koersen is koersen. Het is oké om koersen op te schuiven wanneer de wereld in zo'n situatie verkeert." COOLE ERVARING Als we nog koers te zien krijgen dit jaar, zal het een drukke periode worden. "Het zal een coole ervaring zijn om alle grote koersen te doen in zo'n korte periode. Het is iets nieuw voor iedereen."