Flanders Classics stelt mee Brabantse Pijl Cycling Route voor: 98 km langs de golvende wegen van de Druivenstreek

De Brabantse Pijl bracht vorig jaar een beklijvende strijd tussen kleppers als Van der Poel en Alaphilippe. Als het allemaal wat meezit, krijgt de eendagskoers een volgende editie op 7 oktober. Wilt u zich ook op het parcours van de Brabantse Pijl begeven? Dat kan via een nieuwe fietsroute.

Toerisme Vlaams-Brabant, Flanders Classics en WSC Rode Sportief lanceren 'De Brabantse Pijl Cycling Route'. Via deze route kunnen sportieve fietsers ook langs een deel van het parcours waarop de profs elk jaar het beste van zichzelf geven.

Deze fietsroute van 98 kilometer brengt u langs de mooiste landschappen van het Dijleland. "Daveren over kasseistroken, de frisse bosgeur opsnuiven en een spurtje trekken naar het volgende dorp", zo vat gedeputeerde voor toerisme Monique Swinnen het samen.

ELK JAAR GENIETEN VAN KLIMKLASSIEKER

Ook Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics is tevreden. "Mooi dat het grote publiek nu jaar in jaar uit kan genieten van deze klimklassieker." Marc Vettori, voorzitter van WSC Rode Sportief, ziet er een kans in om het toerisme aan te wakkeren. "Deze nieuwe fietsroute is zonder twijfel een aanwinst voor de streek."

VAN EN NAAR OUD-HEVERLEE

Starten kan je aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee of het Stationsplein in Overijse. De route loodst je over het volgende traject: Oud-Heverlee, Korbeek-Dijle, Leefdaal, Duisburg, Vossem, Tervuren, Eizer, Huldenberg, Sint-Agatha-Rode, Huldenberg, Overijse , Tombeek, Ottenbrug, even de taalgrens over naar Pecroz, Nethen, Beauvechain en via Opvelp terug naar Oud-Heverlee.