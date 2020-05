Gaat WK wielrennen in 2026 door in de Verenigde Staten? "Elke type renner moet een kans krijgen op de regenboogtrui"

De kans bestaat dat het WK wielrennen in 2026 georganiseerd zal worden in Portland, Oregon. Axel Merckx helpt mee bij het project en hij hoopt dat ze het WK opnieuw naar de Verenigde Staten kunnen halen.

Merckx gaf meer uitleg bij Het Laatste Nieuws. "Ik help mee bij het parcours", legt hij uit. "Ze willen een leuke en spannende koers, maar het mag geen slagveld worden. Elke type renner moet een kans krijgen om de regenboogtrui te winnen."

Volgens Merckx is er nog wel wat werk aan het project. "De plannen staan nog in de kinderschoenen. Er moeten nog fondsen komen en we rekenen op de steun van de lokale autoriteiten. Het WK in 2026 lijkt ons haalbaar."