Giro-winnaar komt terug op vertrek bij Movistar: "Ik voel mij niet schuldig omdat ik ben vertrokken"

Richard Carapaz kan terugblikken om een moeilijke periode. Enkele maanden geleden trok hij namelijk van Movistar naar TEAM Ineos, maar daar waren ze bij het Spaanse team helemaal niet gelukkig mee.

Pablo Lastras, sportief directeur bij Movistar, haalde een tijd geleden zwaar uit naar Carapaz. Zo gaf Lastras aan dat de Ecuadoriaan niet loyaal was tegenover Movistar. Volgens Carapaz is het echter niet waar, want hij wilde weg omwille van het feit dat het niet duidelijk was wie de leider was bij het team.

In een interview op Youtube met de atleet Valenti Sanjuan kwam Carapaz nog even terug op zijn transfer. "Ik voel mij niet schuldig. Bij Movistar wilden ze geen ploeg rond mij maken, maar bij TEAM Ineos gaan ze het wel doen." Richard Carapaz zal ook dit jaar in de Giro te zien zijn.