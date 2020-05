Lotto-veteraan zal volgend seizoen nog in het peloton te zien zijn: "Door dit seizoen zou het leuk zijn om er nog een jaar bij te doen"

Adam Hansen is ondertussen al 39 jaar oud, maar aan stoppen denkt hij nog niet. Hij is aan het einde van het seizoen einde contract bij Lotto-Soudal, maar hij zou ook volgend seizoen graag nog in het peloton zitten.

Adam Hansen was zeer duidelijk bij CyclingNews. "Ik ga nog wedstrijden rijden volgend seizoen. Ik heb nog geen contract, maar ik zal er volgend wielerjaar nog staan. Door dit seizoen zou het leuk zijn als ik er nog een jaar bij doen." Hansen legt uit dat hij dit seizoen geen probleem heeft met de "pay-cut". "Ik begrijp dat het een moeilijke tijd is voor de wielerwereld. We mogen gelukkig zijn dat de sponsors ons nog steeds betalen."