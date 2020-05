Opmerkelijk fenomeen in wielerkoers in Vietnam: motors begeleiden renners naar de eindstreep

Er wordt opnieuw een wielerwedstrijd gereden, maar daarvoor moeten we wel naar Vietnam. De HTV Cup is namelijk aan de gang en het is een rittenkoers met 18 etappes. Op het einde van de eerste rit zagen we een opvallende gebeurtenis.

In de massasprint is het duidelijk man tegen man, maar wat vooraf gaat, maakt het bijzonder. Een grote groep motors lijkt het peloton naar de eindstreep te begeleiden. Bekijk hieronder de beelden van het opmerkelijke fenomeen.