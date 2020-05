Van Avermaet liet zijn innerlijke 'Handige Harry' vrij: "Ik hoop wel dat het de zomer overleeft"

Greg Van Avermaet heeft eindelijk eens tijd gehad om zich met zijn dochtertjes bezig te houden. De man die vanavond in de Container Cup te bewonderen is, liet zelfs zijn innerlijke 'Handige Harry' vrij...

“Ik heb een speelhuisje gebouwd in de tuin. Al was dat toch vrij complex. Ze leverden een paar ­kilogram hout op mijn oprit en dan moest ik het zelf maar ­oplossen. Momenteel staat het huisje nog recht en ik hoop dat het de zomer overleeft. Ik geniet van die extra momenten met mijn dochters. Normaal gezien ben ik niet zo veel thuis, maar heb ik ­eindelijk de tijd gehad om veel met hen te spelen", zegt hij in GvA.

Van Avermaet kwam de lockdown eigenlijk nog vrij makkelijk door. “Ik heb eigenlijk niet veel ­oplapwerk nodig gehad. Ik ben een gemakkelijke mens die zich snel over tegenslagen kan zetten. Uiteraard heb ik zoals iedereen wel eens de barbecue aan­gestoken, een glas gedronken en ­genoten van het leven, het mooie weer en de tuin.”