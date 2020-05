Virtuele zege komt niet op bestelling voor De Gendt: "Gemakkelijker om renners van wereldklasse te lossen in Tourrit"

Toen er begonnen werd met virtuele wedstrijden zag Thomas De Gendt daar wel naar uit. De renner van Lotto Soudal deed al regelmatig eens een virtuele rit via een online platform. Zulke koersen ook winnen blijkt echter een moeilijke zaak.

Thomas De Gendt deed mee aan de virtuele Ronde van Vlaanderen, maar had het achteraf vooral over hoe zwaar het wel niet was, ook op mentaal gebied. Binnen enkele dagen gaat hij hetzelfde van zichzelf geven tijdens de 'Challenge of Stars'.

De Gendt zal zich proberen te ontpoppen tot virtuele bergkoning van de Giro, maar heeft al begrepen dat het geen makkie zal worden. Dit toernooi zal gereden worden via BKool. De Gendt heeft vooral al vaak gebruik gemaakt van Zwift en ook op dat platform is winnen geen evidentie.

It’s easier to drop worldclass riders in a TDF stage than to win a zwiftrace. That says it all. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) May 20, 2020

"Het is gemakkelijker om renners van wereldklasse te doen lossen in een Tourrit dan een koers op Zwift te winnen. Dat zegt alles", beweert De Gendt op Twitter.