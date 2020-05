Volgens Alberto Contador zouden de topfavorieten voor de Tour de France wel eens twee Colombianen kunnen zijn: "Niemand kon hem dit seizoen volgen in de bergen"

Eind augustus en begin september mogen we ons opnieuw opmaken voor de Tour de France. Volgens Contador zouden Bernal en Quintana wel eens de grote favorieten kunnen zijn voor de eindzege.

Alberto Contador had een interview bij de Colombiaanse radiozender Caracol. "Als ik nu één topfavoriet moet aanduiden, is het Egan Bernal. Hij is nog jong, maar toch oogt hij al zeer volwassen. Hij heeft ook een zeer goed team achter zich."

Toch is er nog een andere Colombiaan die volgens Contador de gele trui wel eens zou kunnen grijpen. "Nairo Quintana deed het in begin van dit seizoen uitstekend. Niemand kon hem volgen in de bergen. Hij kan nog steeds de Tour winnen."

Froome, Roglic en Dumoulin?

Ook over Froome, Roglic en Dumoulin had de Spaanse ex-renner nog iets te zeggen. "Froome behoort uiteraard tot de favorieten. Hij weet hoe hij de Tour moet winnen. Daarom geef ik Roglic en Dumoulin iets minder kans omdat zij de Tour nog nooit hebben kunnen winnen."