Wereldkampioen wil zijn regenboogtrui in het najaar in de verf zetten: "Ik zal klaar zijn als de klassiekers er zijn"

Mads Pedersen heeft zijn regenboogtrui nog niet in de verf kunnen zetten dit seizoen. De Deen won vorig jaar verrassend het WK, maar in het najaar hoopt hij, met de trui, zich te kunnen tonen in de klassiekers.

De klassiekers zijn het grootste doel van Mads Pedersen. Vooral Parijs-Roubaix lijkt zijn voorkeur te genieten. "Ik hoop dat het nat zal zijn tijdens Parijs-Roubaix. Ik zal zeker klaar zijn als de klassiekers beginnen. Ook de Tour hoop ik te rijden.", aldus Pedersen op de website van zijn team Trek-Segafredo. Bij Trek-Segafredo zullen ze op verschillende paarden kunnen wedden, want met Jasper Stuyven hebben ze nog een andere kopman in de rangen voor de klassiekers. De Belg won dit seizoen al de Omloop en wil, net zoals Pedersen, er staan in de klassiekers.