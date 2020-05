Axel Merckx vertelt over Girorit die hij won voor ogen van vader Eddy nadat hij gracht in sukkelde: "Mijn mooiste ooit"

Een veelwinnaar was Axel Merckx tijdens zijn actieve wielercarrière niet, maar hij heeft wel enkele mooie zeges op zijn palmares staan. De aanwezigheid van vader Eddy hielp bij momenten misschien ook wel. In elk geval was die erbij toen Axel in de Giro van 2000 naar de overwinning reed.

Twintig jaar geleden ging het in de achtste rit van de Giro van Corinaldo naar Prato. Axel Mercxk zat mee in een kopgroep van acht, maar plots was er van hem geen spoor meer te bespeuren. "In een scherp bochtje tijdens de afzink van de laatste klim kon José Enrique Gutierrez niet meer remmen en duwde hij me los de 'gracht' in", vertelt Merckx over het bewuste incident aan HLN.

Gelukkig kon hij vooraan weer aansluiten en liep voorts alles zoals het vooraf besproken was. "'Axel', zei Davide Bramati. 'Stél dat je in de goede vlucht belandt, wacht de spurt niet af, maar ga in de slotkilometer en zie wat er gebeurt.' Zo liep het toch wel zeker. 's Avonds in het hotel hebben we er nog goed om gelachen."

Eddy had die dag de wedstrijd mee becommentarieerd en stak zielsgelukkig de handen in de lucht toen Axel over de streep kwam. "Dat maakte het nog prachtiger. Dat was een zege die kon tellen. Mijn mooiste ooit. Later dat jaar maakte hij ook mijn Belgische titel mee in Rochefort. En in Athene 2004 was hij erbij toen ik olympisch brons veroverde."