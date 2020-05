Belgische ex-renner introduceerde handhygiëne in het profpeloton

Wie had kunnen denken dat handen wassen en ontsmetten zo vaak zou moeten voorkomen zoals nu het geval is? Wie weet was Björn Leukemans wel voor op zijn tijd. Tijdens diens wielercarrière was een handgel niet ver weg te denken.

De inmiddels 42-jarige Leukemans was de eerste renner die altijd een handgel op zak had in de periode van de klassiekers. Dat onthult Gazet van Antwerpen. Voor hem was handhygiëne dan al een uiterst belangrijke zaak, kwestie van geen risico te nemen. Voor een wielrenner kan het natuurlijk nefast zijn om in een bepaalde periode ziek te worden en dat wilde Leukemans vermijden door middel van handgels. Als het wielrennen dit jaar nog gaat hervatten, zullen zulke gels er altijd bijhoren.