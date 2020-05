Mevrouw De Gendt keek samen met haar man naar overwinning op Stelvio: "Die ritzege heeft ons leven veranderd"

Het is voorlopig van retrokoersen dat we het moeten hebben. Zo was onlangs de Girorit naar de Stelvio waarin Thomas De Gendt triomfeerde onlangs nog eens op tv. Een uitzending die ze ten huize De Gendt zeker niet wilden missen, want dat was toch een bijzondere dag.

Ik had taart gebakken, Thomas was eerst gaan trainen. Om drie uur zaten we met onze twee kindjes klaar in de zetel", vertelt Evelyn Tuytens, de echtgenote van Thomas De Gendt, aan Humo over het herbekijken van die wedstrijd. "Amber en Tino waren nog niet geboren in 2012, voor hen was het verwarrend om hun papa in een andere koerstenue te zien rijden. Maar voor ons was het best emotioneel."

LOOPBAAN ONTPLOFT

Dat moet het die dag zelf ook geweest zijn. "Ik kan me nog moeilijk voor de geest halen waar ik was die dag. Ik herinner me alleen nog hoe ik de slotfase op tv heb gezien. Tot die ritzege wist niemand goed wie Thomas was. Plots beseften we dat er misschien veel meer in zat dan we tot dan toe hadden gedacht. Zijn carrière ontplofte, en met die carrière ook mijn leven."

Een eerste grote zege in een bergrit in een grote ronde, dat maakt wel wat los. "Toen we Thomas op de luchthaven gingen oppikken, hebben we een persconferentie moeten organiseren: zoveel journalisten waren er komen opdagen. Echt zot. Die ritzege heeft ons leven veranderd."

DANKZIJ HUWELIJK

En zeggen dat het allemaal te danken is doordat Thomas en Evelyn later dat jaar in het huwelijksbootje traden. "Ons huwelijk was eigenlijk de reden waarom Thomas dat jaar de Giro reed, in plaats van de Ronde van Frankrijk."