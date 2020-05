Spaanse klassementsrenner is duidelijk: "Mijn ploeg is niet geïnteresseerd in Chris Froome"

Het is nog steeds niet duidelijk wat er zal gebeuren met Chris Froome. De Brit heeft zelf aangegeven dat een transfer tot de mogelijkheden zou behoren, omdat hij onder meer niet zeker is van het kopmanschap bij Team INEOS. Volgens de laatste geruchten zou Bahrain-McLaren veel interesse hebben in Froome, maar volgens Mikel Landa is er niets van aan. De klassementsrenner legt uit dat de ploeg voor hem zal gaan in de Tour de France. De Spanjaard gaf meer uitleg bij CyclingNews. "Het team heeft laten weten dat ze geen interesse hebben in Chris Froome. Rod Ellingworth, de manager van het team, heeft het mij persoonlijk gezegd."



