World Tour-wedstrijd zal in 2020 niet gereden worden en richt zijn pijlen op 2021

De Ronde van Turkije zal dit jaar niet plaatsvinden, dat heeft de organisatie zelf bekendgemaakt. Op de nieuwe kalender stond de rittenkoers eind oktober gepland, maar de organisatie richt zich nu op 2021.

"De volksgezondheid heeft onze prioriteit en er komt mogelijk een tweede golf van het coronavirus, dus hebben we besloten om geen risico te nemen", zegt bondsvoorzitter Erol Küçübakirci.

"De Tour de France staat twee maand later gepland dan normaal, maar zelfs die wedstrijd gaat nog niet zeker door. De nieuwe kalender is enkel een zekerheid op papier. We hebben daarom besloten om de Ronde van Tuirkije dit jaar net te laten doorgaan."

En zo blijft Felix Grosschartner (zie foto) de laatste eindwinnaar van de Ronde van Turkije. Ook Remco Evenepoel deed vorig jaar mee in Turkije. Hij viel net naast het podium met een vierde plaats.