Gebroeders Roodhooft maken overkoepelend vrouwenteam op de weg met veldrittoppers als Alvarado en Sanne Cant

Huidig wereldkampioene in het veld Ceylin Alvarado, ex-wereldkampioene Sanne Cant, Europees kampioene Yara Kastelijn... het zijn maar enkele van de namen die voor de nieuwe wegploeg Ciclismo Mundial zullen uitkomen.

Ciclismo Mundial is de naam van de overkoepelende organisatie van de gebroeders Roodhooft, die ook de touwtjes in handen hebben bij mannenploeg Alpecin-Fenix waar onder andere Mathieu van der Poel rijdt. Philippe Roodhooft geeft informatie over het nieuwe project. "Steeds meer goede veldrijdsters maken deel uit van een wegteam, denk maar aan Maranne Vos en Lucinda Brand. We willen ook dat onze dames die kans krijgen", zegt hij.

"We verwachten dat het dameswielrennen verder gaat evolueren. Het is dan noodzakelijk om onze dames een volgwaardig wegprogramma te kunnen geven. Door een continentaal team op te starten, kunnen we dat", legt Roodhooft verder uit.

Blijven concurrenten in het veld

De dames rijden in het veld echter niet allemaal bij hetzelfde team. Het is een samensmelting van drie verschillende teams met Camiel van den Bergh als sportdirecteur. "In het veld blijven ze wél concurrenten van elkaar", verduidelijk Roodhooft. "Maar we willen de dames gewoonweg een programma kunnen aanbieden op de weg."