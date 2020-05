Heeft Noorwegen een nieuw toptalent in haar rangen? Jonge renner maakt veel indruk

In Noorwegen werd deze week een korte klimtijdrit van 4,1 kilometer gehouden. Ze kregen daar een opvallende winnaar, want Andreas Leknessund reed al bij al vlot naar de overwinning.

De 21-jarige Noor was maar liefst 28 seconden sneller dan Tobias Foss. Edvald Boasson Hagen, de grootste naam op de deelnemerslijst, moest tevreden zijn met de zesde plaats. Het is opvallend, want Leknessund rijdt op dit moment nog bij het Uno-X Development Team.

Volgend seizoen zal Leknessund wel bij een WorldTour-ploeg te zien zijn, want Team Sunweb was de andere ploegen namelijk te slim af. Leknessund wordt gezien als een toptalent en zijn specialiteit is het tijdrijden.

Ondanks zijn jonge leeftijd, kan Leknessund al enkele aardige statistieken voorleggen. Zo werd hij dit seizoen 19de in het algemeen klassement van de Ronde van de Algarve. Vorig seizoen werd hij ook al nationaal kampioen tijdrijden (hij was maar liefst 50 seconden sneller dan de nummer twee) en werd hij tweede in Gent-Wevelgem voor de U23.