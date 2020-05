Sprintbom Deceuninck-Quick.Step neemt het op tegen wereldkampioen in virtuele sprintwedstrijd: "Geweldig format!"

Fabio Jakobsen neemt het zaterdag op tegen wereldkampioen Mads Pedersen in een virtueel sprintduel op de Toscaanse wegen in 'The Challenge of the Stars'. Dat is een virtueel alternatief op de uitgestelde Ronde van Italië.

In die challenge nemen 8 sprinters en 8 klimmers het tegen elkaar op in een 'head-to-head'competitie. Dat wil zeggen dat de renners het in een rechtstreeks duel tegen elkaar opnemen. De winnaar gaat door naarr de volgende ronde, de verliezer valt af. Bij de sprinters moeten Fabio Jakobsen en Mads Pedersen het zaterdag egen elkaar opnemen. De Nederlander van Deceuninck-Quick.Step heeft alvast zin in zijn eerste virtuele race. "Het raceformat is fantastisch en ik denk dat de fans het wel leuk zullen vinden. Ze krijgen ook nog eens de kans om ons aan het werk te zien in spannende rechtstreekse duels. Aangezien we nog even niet kunnen koersen, zal het voor hen leuk zijn om nog ons nog eens bezig te zien", zei de Nederlander op de website van de ploeg. Extra jaar Nederlands kampioen Fabio Jakobsen werd vorig seizoen Nederlands kampioen en mag de nationale trui een jaar langer houden. De Nederlandse wielerbond heeft besloten om het NK niet te rijden dit seizoen waardoor de titel van Jakobsen automatisch verlengd werd.